Carlo Conti e la battuta sul suo pe*e: “Questa cosa che ho con me dalla nascita… e che mi fa fare bella figura” (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scorso 23 aprile, la gara all’auditel tra i due programmi in onda nelle reti ammiraglie Rai e Mediaset ha visto uscire vincitori Pio e Amedeo con Felicissima Sera: 4.013.000 spettatori con uno share del 21,1%. Carlo Conti, padrone di casa indiscusso di RaiUno, ha portato a casa 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share con Top Dieci. Ma Conti doveva aspettarselo che la sfida sarebbe stata difficile, anche perché durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno, il conduttore aveva provato a “Pioamedesizzarsi” facendo una battuta sul suo pene. Avete letto bene. Non è insolito che un comico lo faccia ma Carlo Conti, spalla eccellente, di solito le battute le lascia fare agli altri. Invece, appena Serena Bortone ha fatto vedere un filmato di un piccolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scorso 23 aprile, la gara all’auditel tra i due programmi in onda nelle reti ammiraglie Rai e Mediaset ha visto uscire vincitori Pio e Amedeo con Felicissima Sera: 4.013.000 spettatori con uno share del 21,1%., padrone di casa indiscusso di RaiUno, ha portato a casa 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share con Top Dieci. Madoveva aspettarselo che la sfida sarebbe stata difficile, anche perché durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno, il conduttore aveva provato a “Pioamedesizzarsi” facendo unasul suo pene. Avete letto bene. Non è insolito che un comico lo faccia ma, spalla eccellente, di solito le battute le lasciaagli altri. Invece, appena Serena Bortone ha fatto vedere un filmato di un piccolo ...

FQMagazineit : Carlo Conti e la battuta sul suo pe*e: “Questa cosa che ho con me dalla nascita… e che mi fa fare bella figura” - raspa90 : RT @cheTVfa: Il #ComitatoTV dei lettori di @cheTVfa è protagonista di un vero e proprio “referendum” televisivo. Quale conduttore Rai prefe… - cheTVfa : Il #ComitatoTV dei lettori di @cheTVfa è protagonista di un vero e proprio “referendum” televisivo. Quale conduttor… - cheTVfa : COMITATO TV | #CarloConti vs. #Amadeus: qual è il vostro conduttore Rai preferito? VOTATE IL REFERENDUM - infoitcultura : Carlo Conti asfaltato da Pio e Amedeo, boom d’ascolti per il duo -