Calcio | la classifica dei 15 stadi migliori del mondo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 aprile 2021) L’immagine più bella deldegli ultimi mesi è stata vedere otto mila spettatori sulle tribune di Wembley per assistere alla finale di Coppa di Lega inglese tra il Manchester City e il Tottenham. Otto mila persone in unoo che ne può contenere 90 mila, apparentemente non il massimo, eppure è stato emozionante e altamente simbolico. Perché dopo oltre un anno di spalti deserti e seggiolini vuoti, glia breve riprenderanno vita, tanto che nell’Europeo di giugno gli impianti apriranno al pubblico con una presenza minima del 25 % della loro capienza. EFL Cup Final 2021: Wembley, Manchester City-Tottenham Hotspur I tifosi sulle tribune di Wembley per Manchester City-Tottenham Marc Aspland / IPAIl prossimo passo sarà quello di un graduale ritorno alla normalità, con i tifosi in fila ai cancelli, le sciarpe al collo e gli ...