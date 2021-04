Asti, una serata per capire il Congo (Di martedì 27 aprile 2021) Repubblica Democratica del Congo, una realtà in cui siamo tutti coinvolti. La regione del Kivu e dei grandi laghi da decenni è attraversata da drammatiche violenze legate la controllo delle risorse. L'... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 27 aprile 2021) Repubblica Democratica del, una realtà in cui siamo tutti coinvolti. La regione del Kivu e dei grandi laghi da decenni è attraversata da drammatiche violenze legate la controllo delle risorse. L'...

Asti, una serata per capire il Congo Per ricevere il link inviare una mail di richiesta a welcomingasti@gmail.com. L'evento è organizzato dalla rete Welcoming Asti.

Asti, una serata per capire il Congo Repubblica Democratica del Congo, una realtà in cui siamo tutti coinvolti. La regione del Kivu e dei grandi laghi da decenni è attraversata da drammatiche ...

