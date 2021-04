Anziani deceduti per Covid-19 nelle RSA | i parenti hanno diritto a un risarcimento?

Advertising

oldo_bis : RT @francescagraz1: Brogli alle elezioni di Reggio Calabria. Altri tre candidati hanno usato le schede degli anziani deceduti. A marzo dom… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Brogli alle elezioni di Reggio Calabria. Altri tre candidati hanno usato le schede degli anziani deceduti. A marzo dom… - Tribonacci1 : RT @PaolaSimonin: @EliseiNicole @mietitore85 Questa è l’immagine di quello che succede in tutto il mondo, con le persone innocenti ?? Se pe… - silvanadimuro : RT @PaolaSimonin: @EliseiNicole @mietitore85 Questa è l’immagine di quello che succede in tutto il mondo, con le persone innocenti ?? Se pe… - MAVLorenzini : RT @PaolaSimonin: @EliseiNicole @mietitore85 Questa è l’immagine di quello che succede in tutto il mondo, con le persone innocenti ?? Se pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani deceduti

Il Sole 24 ORE

Durante la prima ondata il Veneto ha avuto menorispetto alla media italiana, mentre nella ... non sapevamo nulla del virus, non avevamo i tamponi - son morti menoche in un altro ...... soggetti fragili e). 34 nuove guarigioni fanno salire a 12.307 il totale dei guariti in ... sono 503 icon Covid - 19 residenti in Polesine da inizio epidemia. Attualmente risultano 47 ...Una questione delicata, che trova risposta giuridica nella Legge Gelli-Bianco. Unrisarcimento non può certo alleviare il dolore, ma accertare le responsabilità è un diritto.BOLOGNA: Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 366.432 casi di positività, 723 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.756 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ...