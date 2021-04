Andrea Di Giovanni: «La libertà di camminare per strada senza gli sguardi addosso» (Di martedì 27 aprile 2021) Un basco verde acqua, una camicia tempestata di paillettes e uno smalto rosa shocking. Sono le undici del mattino quando ci diamo appuntamento su Zoom, eppure è come se Andrea Di Giovanni fosse già pronto per una serata galante: risponde dalla sua casa di Londra, città nella quale vive da sette anni insieme all’amica Serena, musicista come lui, e non potrebbe essere più felice. Sia perché Rebel, il suo primo album uscito lo scorso 26 marzo, sta andando a gonfie vele, e sia perché, tra la cerimonia di apertura del World Pride di Copenhagen ad agosto e, successivamente, quella del Pride di Londra, sono molti gli appuntamenti che lo vedranno protagonista nella prossima stagione. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Un basco verde acqua, una camicia tempestata di paillettes e uno smalto rosa shocking. Sono le undici del mattino quando ci diamo appuntamento su Zoom, eppure è come se Andrea Di Giovanni fosse già pronto per una serata galante: risponde dalla sua casa di Londra, città nella quale vive da sette anni insieme all’amica Serena, musicista come lui, e non potrebbe essere più felice. Sia perché Rebel, il suo primo album uscito lo scorso 26 marzo, sta andando a gonfie vele, e sia perché, tra la cerimonia di apertura del World Pride di Copenhagen ad agosto e, successivamente, quella del Pride di Londra, sono molti gli appuntamenti che lo vedranno protagonista nella prossima stagione.

