Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Cannizzaro esulta: “ci dicevano sarebbe rimasto un sogno irrealizzabile” [VIDEO] (Di martedì 27 aprile 2021) “Qualcuno era scettico anche 5 giorni fa, quando lo affermavo durante il mio intervento”: il commento su Facebook del Responsabile di Forza Italia per il Sud Francesco Cannizzaro “Ci dicevano che sarebbe rimasta sempre un sogno nel cassetto, che l’Alta Velocità da Salerno in giù sarebbe “impossibile” da realizzare. Lo dicevano anche 5 giorni fa durante il mio intervento. Ma al momento giusto ecco la risposta del Presidente Draghi”, lo scrive sui social il deputato Francesco Cannizzaro. Il Premier ha infatti confermato oggi nel corso delle repliche alla Camera che grazie a questo investimento finalmente la distanza Roma-Reggio Calabria sarà percorsa con lo stesso tempo che ci si ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) “Qualcuno era scettico anche 5 giorni fa, quando lo affermavo durante il mio intervento”: il commento su Facebook del Responsabile di Forza Italia per il Sud Francesco“Cicherimasta sempre unnel cassetto, che l’dain giù“impossibile” da realizzare. Loanche 5 giorni fa durante il mio intervento. Ma al momento giusto ecco la risposta del Presidente Draghi”, lo scrive sui social il deputato Francesco. Il Premier ha infatti confermato oggi nel corso delle repliche alla Camera che grazie a questo investimento finalmente la distanza Roma-sarà percorsa con lo stesso tempo che ci si ...

