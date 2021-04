Akash Kumar | flirt in corso con Antonella Fiordelisi? Arriva la smentita

(Di martedì 27 aprile 2021) Poche ore fa sui social è impazzato l’ultimo gossip che ha visto protagonisti. A dar il via al rumors è stato uno scatto fatto da un utente dei social. La voce è stata però subito smentito dai i due diretti interessati. LA SEGNALAZIONE – Durante il pomeriggio è diventata virale una L'articolo

Advertising

MediasetPlay : Stavate aspettando gli ospiti di oggi di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi, Myriam Catania, Giulia S… - IsolaDeiFamosi : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - blogtivvu : Akash Kumar viene paragonato a Raz Degan e sbotta: “Sono dieci volte più bello di lui!” - zazoomblog : Akash Kumar beccato con l’influencer: è nato un nuovo amore - #Akash #Kumar #beccato #l’influencer: - zazoomblog : Akash Kumar beccato con l’influencer: è nato un nuovo amore - #Akash #Kumar #beccato #l’influencer: -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

intervistato da Casa Chi è tornato sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all' Isola dei Famosi ed ha tirato in ballo Raz Degan , perdendo letteralmente il controllo....AGGIORNAMENTO DELLE ORE 20.18:Poche ore fa sui social è impazzato l'ultimo gossip che ha visto protagonisti Akash Kumar e Antonella Fiordelisi. A dar il via al rumors è stato uno ...Akash Kumar sbotta dopo il paragone con Raz Degan all'Isola dei Famosi: “Sono dieci volte più bello di lui!", l'attacco del modello.