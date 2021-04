Wilma De Angelis | chi è | età | altezza | peso | marito e figli

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel 1956 dopo una lunga “gavetta” con serate dal vivo nelle balere lombarde,Deesordisce nel mondo dello spettacolo vincendo a Boario Terme il titolo di “Reginetta del Jazz italiano”, con le interpretazioni di My Funny Valentine, Summertime, A Foggy Day. Grazie all’eccellente riscontro di pubblico,Deviene invitata al Festival di Napoli per cantare con Gloria Christian “Cerasella”. Dalla musica e dalla radio passa alla televisione quando arriva alla conduzione del varietà televisivo “Buone vacanze”, del regista Antonello Falqui, canta a Canzonissima. In seguito avrà anche la possibilità di duettare con Mina. Torna al Festival di Sanremo nel 1960 quando canta “Splende l’arcobaleno” e “Quando vien la sera”, mentre al Festival di Napoli propone “‘O professure e Carulina” e “S’è avutato ‘o ...

"Sono stata vaccinata già con entrambe le dosi, rientravo tra le over over?" , ha rivelato Wilma De Angelis nella lunga intervista a Oggi è un altro giorno. La cantante 91enne ha ricordato i suoi inizi: "Mio padre non era tanto d'accordo sul vedermi cantare, ma poi s'è convinto ed è ..." Wilma De Angelis è sicuramente una delle cantanti più apprezzate della musica italiana ed uno dei personaggi televisivi tra i più amati di sempre. Wilma De Angelis è legata da più di 25 anni con il compagno Gianni. I due si sono conosciuti nel 1994, ma non si sono mai sposati.