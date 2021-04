Von der Leyen torna sul Sofagate | «Mi sono sentita ferita È accaduto perché sono una donna» Michel | «Volevo evitare un incidente politico»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Settimane dopo la visita ad Ankara, la presidente della Commissione europea, Ursula von der, commenta pubblicamente quantoall’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e con il presidente del Consiglio europeo, Charlesquando – era lo scorso 7 aprile – rimase senza una sedia. «la primaa esser presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo èuna», ha detto von derintervenendo al Parlamento europeo durante il dibattito sulla ...

Advertising

Corriere : Draghi alza il telefono e avverte von der Leyen: «Basta così, rispetto per l’Italia» - HuffPostItalia : Von der Leyen scrive ai leader Ue: 'Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa' - SkyTG24 : 'Quello che è successo è perché sono donna' Ursula #VonderLeyen commenta così il cosiddetto '#sofagate'… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: 'Quello che è successo è perché sono donna' Ursula #VonderLeyen commenta così il cosiddetto '#sofagate' - tommylecca : RT @Agenzia_Italia: Von der Leyen: 'Colpita in Turchia perché donna' -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

La presidente della Commissione Ue davanti al parlamento: Ferita da quanto accaduto in Turchia come donna e europea. Questo riguarda i valori alla base delle nostre democrazie. C'è ancora tanto da ...In un'intervista al New York Times , la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen , ha spiegato che è in corso con gli Usa un confronto sui pass vaccinali proprio allo scopo di riaprire ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, può contare sull'impegno del presidente del Consiglio europeo, Charles ...“Sono la prima donna a esser presidente della commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della commissione… Leggi ...