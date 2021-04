Salvini dà ragione a Gelmini | cliente non può alzarsi alle 21 59

Advertising

Richard53723060 : @chpgnr78 @giuseppe_avi @kadreg1 @LegaSalvini E' un processo politico come testimoniato da Palamara, 'Salvini ha ra… - p_ghpote : @Noiconsalvini Non è assolutamente possibile governare e raccogliere firme contro le scelte governative! #salvini r… - Tissy01 : Questa è proprio una STRONZA. SALVINI aveva ragione. - paoloro82714785 : @Colombo9luglio @ChiodiDonatella che dire...sempre votato Lega, continuerò a farlo. Il lockdown se ben fatto, ma UN… - gt_bolivar : @CucchiRiccardo @Orli19831 Io credo che la Lazio vinca, al momento ha più gamba del Milan. Inoltre, visto che salvi… -

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ai giornalisti a Milano a proposito dell'interpretazione del decreto che permette ai ristoratori di aprire la sera fino alle 22, orario in cui scatta ......stata lavera della sua scelta governista. Secondo lei basterà aumentare di un'ora (dalle 22 alle 23) il coprifuoco per allentare le tensioni nella maggioranza? Da quello che leggo...E’ un muro contro muro. Probabilmente, più di ogni altro tema posto in precedenza, la questione legata alle riaperture e, in particolare, al coprifuoco, sta facendo emergere le differenze (e le diverg ..."E' assolutamente stravagante che il segretario di un partito che sostiene il governo raccolga le firme contro una decisione del governo e contro un decreto dello stesso governo". Con queste parole il ...