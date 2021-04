Salerno | controlli dei Nas in un supermercato | tracce di Covid-19 su un Pos

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito deisvolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministro della Salute, ha condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati, al fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da-19. Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%, deferendo all’Autorità giudiziaria 9 responsabili di supermercati e sanzionandone ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ammontare di 202 mila euro. A, presso un ...

Nell'ambito deisvolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza ... sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni,e Catania nonché ...Arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di. Nella giornata del 21 aprile ... Daieffettuati i contravvenzionati non sono risultati nuovi a questa attività abusiva, ...Ispezionati 981 esercizi commerciali tra quelli di maggiore afflusso, irregolarità in 173, virus scovato in 18 casi, sospese nell’immediato 12 attività. Controlli in tutta Italia NordEst (Adnkronos) – ...Centinaia i multati e segnalati alle autorità tra impiegati e amministratori. Supermercati chiusi per Covid: le indagini. L’obbiettivo dei NAS era quello di constatare la corre ...