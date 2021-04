Real Madrid-Chelsea, i convocati di Zidane: c’è Kroos (Di lunedì 26 aprile 2021) Si avvicina il momento della semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. L’allenatore dei blancos Zinedine Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy e Federico Valverde. Ma la buona notizia riguarda il recupero di Toni Kroos, pronto a riprendersi la maglia da titolare a centrocampo. I convocati PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube DIFENSORI: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Miguel CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Si avvicina il momento della semifinale di andata di Champions League tra. L’allenatore dei blancos Zinedinedovrà fare a meno di Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy e Federico Valverde. Ma la buona notizia riguarda il recupero di Toni, pronto a riprendersi la maglia da titolare a centrocampo. IPORTIERI: Courtois, Lunin, Altube DIFENSORI: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Miguel CENTROCAMPISTI:, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo SportFace.

