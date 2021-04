Pescatori di Fiumicino a caccia di plastica | Zingaretti | “Bellissima iniziativa”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 aprile 2021) Una, fortemente voluta dalla Regione Lazio, arriva daidi: laraccolta in mare dalle loro imbarcazioni, sarà trasformata dal Consorzio Corepla in giochi per le aree verdi disponibili per i nostri bambini. Fino ad oggi sono già state recuperate 20 tonnellate di rifiuti, ma vogliamo fare sempre di più per il bene del mare e di chi lo vive. La sostenibilità ambientale e la tutela del nostro ecosistema, sono una priorità per la quale ci batteremo con forza. In questi mesi, proprio per questo, siamo intervenuti con le barriere acchiappa rifiuti sul Tevere e sull’Aniene con ottimi risultati: 6 tonnellate di materiale recuperato tra cui 10 frigoriferi, 7 bombole gpl, uno scaldabagno, un tavolo da ping-pong, due caschi e vari pneumatici. L'articolo ...