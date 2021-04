Oscar: Tiziano Ferro, 'Laura orgoglioso di te, premio è tuo a prescindere' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "orgoglioso. Quanto abusiamo di questa parola ultimamente. Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai". E' il messaggio che Tiziano Ferro ha dedicato pubblicamente, su Instagram, a Laura Pausini, al termine della notte degli Oscar in cui la popstar romagnola era candidata con il brano 'Io sì/Seen'. "Brava amica mia! Perché il premio é tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!", scrive Tiziano, che vive a Los Angeles e ha seguito da lì la cerimonia di premiazione. Il cantante posta poi una foto che lo ritrae insieme alla Pausini e al marito Victor Allen, ex consulente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - ". Quanto abusiamo di questa parola ultimamente. Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai". E' il messaggio cheha dedicato pubblicamente, su Instagram, aPausini, al termine della notte degliin cui la popstar romagnola era candidata con il brano 'Io sì/Seen'. "Brava amica mia! Perché ilé tuo, a. E no, in questo caso non è dire troppo: sonodi te!", scrive, che vive a Los Angeles e ha seguito da lì la cerimonia di premiazione. Il cantante posta poi una foto che lo ritrae insieme alla Pausini e al marito Victor Allen, ex consulente della ...

Advertising

ferropausini : TIZIANO TI AMO GRAZIE PER AVER CONDIVISO LA FOTO SONO PIÙ FELICE DELL’OSCAR - ferropausini : Per il secondo lunedì consecutivo mi sveglio con una notizia che non vorrei leggere: Laura non ha vinto l’Oscar ...… - _sowhyworrynow : tiziano ferro triggerato perché la pausini non ha vinto l'oscar - flamanc24 : RT @ferropausini: IO DOMANI VOGLIO TROVARE IL SELFIE DI TIZIANO E LAURA E LAURA CON IN MANO L'OSCAR OK?! - b_giada28 : RT @diseretode: Il saggio Vic che dice a Tiziano che sembra che aspetta l’Oscar di Laura come un bambino .., NOI SIAMO IN ATTESA DI STO BIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar Tiziano Laura Pausini, tutti i successi della cantante romagnola: da La solitudine fino alla notte degli Oscar In questi anni collabora con diversi musicisti come Miguel Bosè, Andrea Bocelli e Tiziano Ferro . ... vince un Satellite Award 2021, un Golden Globe 2021 e una nomination ai Premi Oscar 2021 che non si ...

26 aprile 1974 - Nasce a Bellaria Gladys Rossi, soprano Nel 2008 è stata Violetta nella Traviata diretta da Tiziano Severini per la regia di Denis Krief. ... successivamente, diretta da Gianluigi Gelmetti , ha interpretato Oscar in Un ballo in maschera al ...

Oscar sfiorato per Laura Pausini Più Sani Più Belli Laura Pausini senza Oscar e Tiziano Ferro reagisce così Il cantante ha seguito la cerimonia di premiazione nella speranza di festeggiare con l'amica e collega candidato per la migliore canzone originale. La statuetta è però andata a H.E.R.

Tiziano Ferro, l’emozionante messaggio per Laura Pausini: brividi per i fan Tiziano Ferro dedica un’emozionante messaggio all’amica Laura Pausini dopo la Notte degli Oscar 2021: brividi per i fan della cantante. Laura Pausini, pur non avendo portato a casa la statuetta degli ...

In questi anni collabora con diversi musicisti come Miguel Bosè, Andrea Bocelli eFerro . ... vince un Satellite Award 2021, un Golden Globe 2021 e una nomination ai Premi2021 che non si ...Nel 2008 è stata Violetta nella Traviata diretta daSeverini per la regia di Denis Krief. ... successivamente, diretta da Gianluigi Gelmetti , ha interpretatoin Un ballo in maschera al ...Il cantante ha seguito la cerimonia di premiazione nella speranza di festeggiare con l'amica e collega candidato per la migliore canzone originale. La statuetta è però andata a H.E.R.Tiziano Ferro dedica un’emozionante messaggio all’amica Laura Pausini dopo la Notte degli Oscar 2021: brividi per i fan della cantante. Laura Pausini, pur non avendo portato a casa la statuetta degli ...