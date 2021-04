NieR | dalle stalle a Replicant | NieR | Automata fu sviluppato per degli incredibili colpi di fortuna – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ricostruiamo lata gestazione di, che ha portato all’altrimenti improbabile rimasterizzazione diche tanto sta facendo parlare di sé.. Cerchiamo di ricostruire com’è stato possibile arrivare a un’edizione rimasterizzata di un insuccesso plateale come, raccontando della serie didiche portarono alla realizzazione di. Yoko Taro non scherza quando afferma che i suoi giochi non hanno mai venduto nulla. I primi due Drakengard furono apprezzati da una ristrettissima nicchia di giocatori. Il terzo fu realizzato per la semplice fissazione di Takamasa Shiba, che voleva comunque andare a soddisfare i fan della serie. ...

Questa storia è una specie di araba fenice che, letteralmente dalle proprie ceneri, rinasce in versione riveduta e corretta. Stiamo infatti parlando di NieR Replicant ver. 1.22474487139, la remastered plus uscita in questi giorni per PC, PlayStation 4 e XBox. Qualche istante, e ci ritroviamo a controllare l'androide dalle fattezze femminee in una base. In NieR Automata vi è un peculiare indugiare sulla ripetizione, che va ben oltre la conosciuta. Yoko Taro è al lavoro su un nuovo videogioco che promette di essere ancora più strano e interessante rispetto a NieR.