Miliardi per l’«inclusione», nocciolone per la sanità: ecco il Recovery Plan firmato Draghi (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – A quanto pare, la pandemia non preoccupa più di tanto i governanti italiani. Bufala? Fake news? No, basta leggere la bozza del fantomatico Recovery Plan presentata al parlamento dal governo Draghi. Ebbene, si è pensato davvero a tutto: transizione ecologica, digitalizzazione, inclusione ecc. ecc. Peccato solo che la voce più bassa sia proprio quella che, a sentire gli allarmismi mediatici per il Covid-19, dovrebbe invece essere la voce più alta: la sanità. Con circa 19 Miliardi, infatti, la sanità è stata messa all’ultimo posto nella lista delle priorità dell’esecutivo. La sanità vale meno dell’«inclusione» E pensare che, negli ultimi dieci anni, il Servizio sanitario nazionale ha subìto tagli pesantissimi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – A quanto pare, la pandemia non preoccupa più di tanto i governanti italiani. Bufala? Fake news? No, basta leggere la bozza del fantomaticopresentata al parlamento dal governo. Ebbene, si è pensato davvero a tutto: transizione ecologica, digitalizzazione,ecc. ecc. Peccato solo che la voce più bassa sia proprio quella che, a sentire gli allarmismi mediatici per il Covid-19, dovrebbe invece essere la voce più alta: la. Con circa 19, infatti, laè stata messa all’ultimo posto nella lista delle priorità dell’esecutivo. Lavale meno dell’«» E pensare che, negli ultimi dieci anni, il Servizio sanitario nazionale ha subìto tagli pesantissimi ...

