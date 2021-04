Lorella Boccia è incinta | l’annuncio che fa impazzire Niccolò Presta Foto

(Di lunedì 26 aprile 2021)e il suo annuncio arrivato in contemporanea con quello dirivela tutta la felicità della coppia che non vedeva l’ora. Primo figlio pere anche loro hanno scelto di mostrare l’ecografia del bebè. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire – ha scrittoin questi minuti sul suo profilo social – Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”. E l’immagine scelta dal figlio di Lucioè tenerissima, abbraccia sua moglie ed entrambi trattengono con le dita l’ecografia. Il pancino di ...

tizianosmile1 : Ma Lorella Boccia aspetta un bimbo aiuto quanto è bella ???????? - MrsMPendragon : LORELLA BOCCIA È INCINTA AIUTO RAGA STO PIANGENDO NON TOCCATEMI SONO INSTABILE - sejcapsq : Mi ci potevo giocare quello che volevo che quest’anno Lorella Boccia faceva un figlio - myangeliravma : ODDIOO LORELLA BOCCIA É INCINTAAA - _ventottogiugno : Lorella Boccia è incinta, che bello?? -

La ballerina di Amici e oggi conduttrice è in dolce attesa, una notizia a sorpresa arrivata sul profilo Instagram di Verissimoe Niccolò Presta diventeranno presto genitori. La ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è incinta. Ad annunciarlo Verissimo , che ha anche rivelato che ...Lorella Boccia è incinta: la ballerina e conduttrice aspetta il primo figlio dal marito Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. Fonte: https://www.instagram.com/boccialorella/ L ...Lorella Boccia è incinta, la ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, avrà il suo primo bebè da Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, sposato il primo giugno 2019, dopo ...