Lo studio della Fondazione Bruno Kessler ignorato dal governo: «Riaperture ad aprile? Porterà un costante e alto numero di morti» (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Merler, l’epidemiologo matematico della Fondazione Bruno Kessler di Trento, che già a febbraio del 2020 aveva redatto una prima proiezione (corretta) sull’andamento del Coronavirus in Italia basato sui dati cinesi allora disponibili e aveva criticato il piano pandemico italiano, sostenendo che fosse vecchio di 12 anni, il 16 aprile è stato ascoltato dal Comitato tecnico scientifico sulle Riaperture. Come riportato dal Fatto Quotidiano, il Cts non è stato formalmente coinvolto dal governo nella decisione di ripartire gradualmente a partire dal 26 aprile. Dunque i modelli di Merler non sarebbero stati presi in considerazione. Ma davanti agli esperti dell’organismo di consulenza dell’esecutivo, Merler avrebbe sottolineato che con un indice Rt ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Merler, l’epidemiologo matematicodi Trento, che già a febbraio del 2020 aveva redatto una prima proiezione (corretta) sull’andamento del Coronavirus in Italia basato sui dati cinesi allora disponibili e aveva criticato il piano pandemico italiano, sostenendo che fosse vecchio di 12 anni, il 16è stato ascoltato dal Comitato tecnico scientifico sulle. Come riportato dal Fatto Quotidiano, il Cts non è stato formalmente coinvolto dalnella decisione di ripartire gradualmente a partire dal 26. Dunque i modelli di Merler non sarebbero stati presi in considerazione. Ma davanti agli esperti dell’organismo di consulenza dell’esecutivo, Merler avrebbe sottolineato che con un indice Rt ...

Advertising

borghi_claudio : Ho letto lo studio del MIT sul Covid. Molto interessante. Fattori chiave sono ventilazione della stanza e tempo che… - borghi_claudio : @Alfdoc2 @antoniorozzi @gipontrelli Provo in poche righe: ci sono diversi modelli che hanno studiato l'impatto degl… - MatteoRichetti : Migliaia di giovani sui #concorsi della PA chiedono di non essere penalizzati dopo anni di studio. Investire sulla… - Ciribini : RT @Open_gol: L'analisi della fondazione Kessler consigliava di aspettare metà maggio, quando la diffusione del virus a livello nazionale s… - Stefani12522161 : RT @M49liberorso: Con tutto il rispetto per I Sumeri, sarebbe più opportuno dedicare più tempo alle superiori allo studio della storia cont… -