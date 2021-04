Lavoro: Letta, ‘superbonus per tempo indeterminato, serve patto per ricostruzione’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Sul Lavoro “uno dei nostri progetti è aprire un grande tavolo con le parti sociali per negoziare un patto per la ricostruzione del Paese sul modello di quello di Ciampi nel 1993, e un superbonus sul Lavoro a tempo indeterminato sarebbe un buon modo per compiere il primo passo in questa ricostruzione”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Sul“uno dei nostri progetti è aprire un grande tavolo con le parti sociali per negoziare unper la ricostruzione del Paese sul modello di quello di Ciampi nel 1993, e un superbonus sulsarebbe un buon modo per compiere il primo passo in questa ricostruzione”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Letta Letta infilza Salvini: 'Sostenga il governo o esca' 'Nella giornata della Liberazione la Lega è in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani', dice annunciando di aver raccolto già 20mila adesioni alla campagna Letta - Salvini ...

"Ma chi è il Pd ? Chi è il Pd?". Così Salvini zittisce Letta ... entro i prossimi giorni, a stabilire che in sicurezza tutti hanno diritto a tornare al lavoro, sia ... L'iniziativa aveva scatenato la reazione di Letta, che aveva esortato la Lega ad uscire dal governo:...

Lo smart working semplificato è stato prorogato fino al 31 luglio Il decreto Riaperture estende di altri tre mesi la durata del regime speciale per il lavoro agile, che potrà essere attivato senza accordi singoli individuali fra datore e lavoratore ...

