Il ritorno del leader, il “momento Draghi” e la diffusione di emozioni positive (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualche mese fa, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, diretto da Francesco D’Arelli, si rifletteva sulla mancanza di leader – politici, sportivi, culturali. Confrontandoci nei giorni successivi col giornalista Francesco Palmieri, concordavamo sul fatto che in Italia ci fosse l’abitudine di parlare al passato in riferimento a una leadership, segno evidente di una carenza: la mancanza di soggetti dotati di carisma e di competenza che potessero infondere anche emozioni positive alla popolazione, donare speranza alla società, orientare, attraverso fatti e parole, verso un futuro meno oscuro e nebuloso del presente. In termini sociologici, l’atavica mancanza di leader può essere direttamente collegata al principale risultato che accomuna le più recenti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualche mese fa, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, diretto da Francesco D’Arelli, si rifletteva sulla mancanza di– politici, sportivi, culturali. Confrontandoci nei giorni successivi col giornalista Francesco Palmieri, concordavamo sul fatto che in Italia ci fosse l’abitudine di parlare al passato in riferimento a unaship, segno evidente di una carenza: la mancanza di soggetti dotati di carisma e di competenza che potessero infondere anchealla popolazione, donare speranza alla società, orientare, attraverso fatti e parole, verso un futuro meno oscuro e nebuloso del presente. In termini sociologici, l’atavica mancanza dipuò essere direttamente collegata al principale risultato che accomuna le più recenti ...

