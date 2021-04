Il contagio dilaga in India | è ormai fuori controllo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Oltre 300mila casi in un giorno. Il sistema sanitario non riesce a contenere la nuova ondata di Covid. Cresce la protesta sui social per la gestione dell'emergenza. Il governo ordina di cancellare le ...

Oltre 300mila casi in un giorno. Il sistema sanitario non riesce a contenere la nuova ondata di Covid. Cresce la protesta sui social per la gestione dell'emergenza. Il governo ordina di cancellare le ... nuovo record negativo: 352.991 contagi in 24 ore Covid India, corre il contagio. Secondo i dati della Johns Hopkins University, dalla sua comparsa, il nuovo coronavirus ha provocato oltre tre milioni di morti nel mondo. Preoccupa l'India dove la crescita dei contagi è anche particolare.