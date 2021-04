Gravina: “Niente sfiducia a Marotta. Superlega? Chi partecipa è fuori dal campionato” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Presidente della FIGC, Gravina sulla norma anti Superlega Il Consiglio Federale riunitosi quest’oggi ha approvato, all’unanimità, la norma anti-Superlega: ogni club che prenderà parte a competizioni non organizzate da UEFA o FIFA sarà dunque escluso dai campionati. Soddisfazione da parte di Gabriele Gravina, che commenta con soddisfazione la decisione. Queste le sue parole. “Norma antiSuperlega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Presidente della FIGC,sulla norma antiIl Consiglio Federale riunitosi quest’oggi ha approvato, all’unanimità, la norma anti-: ogni club che prenderà parte a competizioni non organizzate da UEFA o FIFA sarà dunque escluso dai campionati. Soddisfazione da parte di Gabriele, che commenta con soddisfazione la decisione. Queste le sue parole. “Norma anti? Chi ritiene di doverre a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e vadal nostro. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovessere a competizioni di natura privatistica andrà ...

