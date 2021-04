Google, presto sarà possibile interagire con Assistant senza dire “OK Google” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Guacamole” è il nome in codice di un interessante progetto che dovrebbe consentire agli utenti di eseguire alcune attività rapide di Google Assistant, come ad esempio rispondere alle chiamate o silenziare gli allarmi sullo smartphone Android, senza dover prima pronunciare l’ormai classica frase di attivazione “Ok Google”. L’informazione è emersa decompilando il codice sorgente dell’ultima versione dell’app caricata da Google sul Play Store ed analizzandone le righe di codice che contengono accenni a future funzionalità. Ovviamente trattandosi di funzioni sperimentali non è detto che vedano mai la luce, perché il colosso di Mountain View potrebbe sempre decidere diversamente, o svilupparle diversamente nel corso del tempo. I lavori su Guacamole sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Guacamole” è il nome in codice di un interessante progetto che dovrebbe consentire agli utenti di eseguire alcune attività rapide di, come ad esempio rispondere alle chiamate o silenziare gli allarmi sullo smartphone Android,dover prima pronunciare l’ormai classica frase di attivazione “Ok”. L’informazione è emersa decompilando il codice sorgente dell’ultima versione dell’app caricata dasul Play Store ed analizzandone le righe di codice che contengono accenni a future funzionalità. Ovviamente trattandosi di funzioni sperimentali non è detto che vedano mai la luce, perché il colosso di Mountain View potrebbe sempre decidere diversamente, o svilupparle diversamente nel corso del tempo. I lavori su Guacamole sono ...

Advertising

70_sky : E poi uno non si deve incazzare. Vogliono la guerra...boh la soluzione è presto trovata. Non si compra più nel nost… - AdrianaMarello : Non penso mai al futuro, arriva così presto. Cruciverba gratis Italiano — Giochi retro, rivisita i classici - matteozenatti : A Verona qui - ForMaiWork : Avere il cervello di una gallina nel 2021, con internet gestito in modo magnifico e gratuito da Google, è un assurd… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @g_caprotti: @MicheleFioroni E si, che peccato: abbiamo iniziato a lavorare ad #esselungaacasa pochi mesi dopo la fondazione di @Google,… -