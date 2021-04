Giovanni Ciacci rivela: “Ho la nebbia al cervello. Vedo le buche e crollo, è devastante” (Di lunedì 26 aprile 2021) Giovanni Ciacci, costumista e opinionista di Barbara D’Urso, durante la puntata di Domenica Live andata in onda ieri 25 aprile, ha spiegato di voler intraprendere un percorso per dimagrire, sulla scia di quello di Platinette (che ha perso quasi 70 kg). Prima però ha rivelato: “Ho un problema di salute”. E la conduttrice preoccupata: “Un altro?” e lui: “Sì, dovuto al Covid (contratto a fine novembre, ndr). Casco in terra. Cammino, improvvisamente Vedo delle buche e crollo. I professori mi hanno detto che può essere una complicanza dovuta al virus”. Barbara D’Urso ha infatti spiegato: “Ricordiamo che Giovanni ha avuto il Covid, doveva partire per l’Isola dei Famosi…”, ma poi è rimasto in Italia poiché non ha superato le visite mediche cui gli aspiranti naufraghi devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), costumista e opinionista di Barbara D’Urso, durante la puntata di Domenica Live andata in onda ieri 25 aprile, ha spiegato di voler intraprendere un percorso per dimagrire, sulla scia di quello di Platinette (che ha perso quasi 70 kg). Prima però hato: “Ho un problema di salute”. E la conduttrice preoccupata: “Un altro?” e lui: “Sì, dovuto al Covid (contratto a fine novembre, ndr). Casco in terra. Cammino, improvvisamentedelle. I professori mi hanno detto che può essere una complicanza dovuta al virus”. Barbara D’Urso ha infatti spiegato: “Ricordiamo cheha avuto il Covid, doveva partire per l’Isola dei Famosi…”, ma poi è rimasto in Italia poiché non ha superato le visite mediche cui gli aspiranti naufraghi devono ...

