Gabicce Mare, stroncato da un malore in casa l'imprenditore della notte Luigi Pritelli: rese grande la Baia Imperiale (Di lunedì 26 aprile 2021) Gabicce Mare - Luigi Pritelli, 72 anni, imprenditore del mondo della notte, è morto a causa di un malore che l'ha colpito in casa. Con i suoi locali ha rivoluzionato e contribuito a rendere celebre il ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 aprile 2021), 72 anni,del mondo, è morto a causa di unche l'ha colpito in. Con i suoi locali ha rivoluzionato e contribuito a rendere celebre il ...

