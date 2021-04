Formula 1 - Qualifica Sprint, si farà in tre gare del 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo lunghe consultazioni, la Formula 1 ha trovato un accordo unanime per l'adozione della Qualifica Sprint, un format del weekend completamente rivisto che sarà adottato in tre gare del Mondiale 2021. Per il momento non sono state ufficializzate le date in cui sarà provato il nuovo format, ma è stato solamente confermato che si tratterà di due gare europee e di una extra-europea. Il concept. Inizialmente conosciuto come Sprint race, questo progetto è stato pensato con l'obiettivo di aumentare l'azione in pista e coinvolgere gli appassionati in modo innovativo. Allo stesso momento, il nuovo format dovrebbe dare ai piloti in pista nuovi stimoli e l'opportunità di recuperare posizioni nella breve gara del sabato, così da potersi giocare tutte le carte durante il Gran ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo lunghe consultazioni, la1 ha trovato un accordo unanime per l'adozione della, un format del weekend completamente rivisto che sarà adottato in tredel Mondiale. Per il momento non sono state ufficializzate le date in cui sarà provato il nuovo format, ma è stato solamente confermato che si tratterà di dueeuropee e di una extra-europea. Il concept. Inizialmente conosciuto comerace, questo progetto è stato pensato con l'obiettivo di aumentare l'azione in pista e coinvolgere gli appassionati in modo innovativo. Allo stesso momento, il nuovo format dovrebbe dare ai piloti in pista nuovi stimoli e l'opportunità di recuperare posizioni nella breve gara del sabato, così da potersi giocare tutte le carte durante il Gran ...

Advertising

dinoadduci : Formula 1 - Qualifica Sprint, si farà in tre gare del 2021 - DaddariosWho : RT @Mauro_Serafin: In qualifica con 60 minuti di FP. In Formula Regional ne fanno di più eh. - Mauro_Serafin : In qualifica con 60 minuti di FP. In Formula Regional ne fanno di più eh. - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Sainz e la telemetria che infonde fiducia nel duello in qualifica con #Leclerc - FormulaPassion : #F1: #Sainz e la telemetria che infonde fiducia nel duello in qualifica con #Leclerc -