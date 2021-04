Ferrate Gamma 1 | Gamma 2 e Corna di Medale | cominciano i lavori Riaprono per fine anno

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lecco, 26 aprile 2021 " Si tornerà a scalare sullestoriche lecchesi . Da Regione Lombardia sono stati stazionati 150mila euro per la riqualificazione, ma messa in sicurezza e la riapertura ...

...aprile 2021 " Si tornerà a scalare sullestoriche lecchesi . Da Regione Lombardia sono stati stazionati 150mila euro per la riqualificazione, ma messa in sicurezza e la riapertura della......dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma 'Falesie Lecchesi' prende definitivamente il via il piano di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle 'Storiche Lecchesi'1 (...Lecco, 26 aprile 2021 – Si tornerà a scalare sulle ferrate storiche lecchesi. Da Regione Lombardia sono stati stazionati 150mila euro per la riqualificazione, ma messa in sicurezza e la riapertura del ...Sottosegretario Rossi: “Altri 150.000 euro per il rilancio delle falesie lombarde” Firmato l’atto integrativo. Strutture moderne e uniche che concorreranno a valorizzare le montagne LECCO – Con l’appr ...