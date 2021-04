Advertising

cronaca_news : Ferrari a 250 chilometri all’ora sulla statale che porta a Lecco, il video pubblicato sui social… - evshift : 1957 Ferrari 250 GT Coupe Speciale by Pinin Farina - infoitscienza : Il video della Ferrari a 250 km/h verso la Valassina: 'Assurdo e pericoloso' - Today_it : Ferrari lanciata a 250 km/h in mezzo al traffico sulla statale - RedazioneLaNews : #Milano Il video della Ferrari a 250 km/h verso la Valassina: 'Assurdo e pericoloso' -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari 250

Motorbox

km/h: il video sui social Il video è stato postato sui social e ripreso da LeccoToday dopo la segnalazione di vari lettori che commentano la pericolosità del gesto con commenti tipo '...TANTE FONTI DI ISPIRAZIONE Le forme sono chiaramente ispirate a quelle di unaGT degli anni Sessanta , ma ci sono evidenti contaminazioni dal design di un'icona ancora più importante: la ...Una manciata di secondi in cui il bolide corre pericolosamente lungo il rettilineo passando accanto ad altre vetture in transito. Una Ferrari a 250 all'ora a Monza. 'E' veramente pericoloso e da incos ...Una manciata di secondi in cui il bolide corre pericolosamente lungo il rettilineo passando accanto ad altre vetture in transito. Una Ferrari a 250 all'ora… Leggi ...