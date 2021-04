Emergenza Covid 19: rimandati o annullati molti esami diagnostici in ricovero ospedaliero (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attuale Emergenza sanitaria ha imposto una serie di limitazioni anche nell’ambito degli esami diagnostici provocandone la cancellazione o la ricalendarizzazione. Oggi, tuttavia, in Sicilia, nonostante le indicazioni della Società Scientifica ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) ne raccomandino l’uso in regime ambulatoriale, le procedure di indagine del piccolo intestino mediante videocapsula endoscopica sono ancora realizzate in regime di ricovero ordinario prevedendo un’ospedalizzazione di due o più notti. Degli oltre 600 pazienti che oggi potrebbero usufruire di questa tecnica diagnostica per lo screening legato a sanguinamenti gastrointestinali, morbo di Crohn, tumori dell’intestino tenue, polipi intestinali e celiachia refrattaria, solo 230 hanno potuto beneficiarne nell’ultimo anno, ma in ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attualesanitaria ha imposto una serie di limitazioni anche nell’ambito degliprovocandone la cancellazione o la ricalendarizzazione. Oggi, tuttavia, in Sicilia, nonostante le indicazioni della Società Scientifica ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) ne raccomandino l’uso in regime ambulatoriale, le procedure di indagine del piccolo intestino mediante videocapsula endoscopica sono ancora realizzate in regime diordinario prevedendo un’ospedalizzazione di due o più notti. Degli oltre 600 pazienti che oggi potrebbero usufruire di questa tecnica diagnostica per lo screening legato a sanguinamenti gastrointestinali, morbo di Crohn, tumori dell’intestino tenue, polipi intestinali e celiachia refrattaria, solo 230 hanno potuto beneficiarne nell’ultimo anno, ma in ...

