“È scomparso, non si sa più nulla”. Barbara D’Urso preoccupata per il vip. E in molti sospettano (Di lunedì 26 aprile 2021) Barbara D’Urso, l’annuncio in diretta. L’ultima puntata di Domenica Live ha consesso al pubblico non poche sorprese. La conduttrice lo ha fatto proprio di fronte alle telecamere del programma e in diretta. Alex Belli doveva essere in puntata ma nulla di tutto questo è accaduto. L’ospite avrebbe dovuto parlare del ‘mistero’ degli occhi di Akash Kumar, ma ha smesso di rispondere al telefono. “Avremmo dovuto avere ospite qui Alex Belli, ma non si è presentato. Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia. Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso. Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando”.



. Con queste parole la conduttrice annuncia a tutti che il modello è sparito senza più dare tracce. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021), l’annuncio in diretta. L’ultima puntata di Domenica Live ha consesso al pubblico non poche sorprese. La conduttrice lo ha fatto proprio di fronte alle telecamere del programma e in diretta. Alex Belli doveva essere in puntata madi tutto questo è accaduto. L’ospite avrebbe dovuto parlare del ‘mistero’ degli occhi di Akash Kumar, ma ha smesso di rispondere al telefono. “Avremmo dovuto avere ospite qui Alex Belli, ma non si è presentato. Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia. Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso. Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando”.. Con queste parole la conduttrice annuncia a tutti che il modello è sparito senza più dare tracce. ...

ZZiliani : Il Manuale del Perfetto Lestofante nel racconto, l’ultimo in ordine di tempo, del presidente del #Lione #Aulas. “Ve… - DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? Della 'Madre del Divino Amore', un quadro scomparso dall'omonimo Santuario nella frazione Cerasa di San Costanzo (PU… - JCultHeritCrime : ?? Della 'Madre del Divino Amore', un quadro scomparso dall'omonimo Santuario nella frazione Cerasa di San Costanzo… - silviajuve71 : @PLCastagnetti @AdalucDe Anche il buonsenso è scomparso (o forse in buona parte dei politici non è mai esistito) - Eraclanius : RT @horusarcadia: Ricordo che tutta questa storia del pass confligge platealmente su ciò di cui si occuperebbe l'autority per la privacy… -