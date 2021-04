De Rossi | fine dell’incubo Covid | la moglie Sarah lo riabbraccia in lacrime

Advertising

La7tv : #lariachetira 25 aprile, @Ignazio_LaRussa (Fratelli d'Italia): 'Non tutta la Resistenza fu uguale, c'era chi voleva… - Gazzetta_it : #DeRossi negativo al #Covid: fine di un incubo 37 giorni dopo - TuttoMercatoWeb : De Rossi, fine dell'incubo: dopo 37 giorni è tornato negativo al Covid - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #DeRossi negativo al #Covid: fine di un incubo 37 giorni dopo - VperVero : RT @Gazzetta_it: #DeRossi negativo al #Covid: fine di un incubo 37 giorni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi fine

dell'incubo Covid per Daniele De. L'ex numero 16 della Roma, ora nello staff azzurro del c.t. Roberto Mancini, è tornato a casa come raccontato da sua moglie Sarah su Instagram. '...ROMA -dell'incubo, Daniele Depuò tornare a sorridere. L'ex centrocampista della Roma è finalmente tornato negativo al Covid dopo due settimane davvero dure. Dopo aver contratto il virus durante ...L'incubo Covid di Daniele De Rossi è finito. Dopo 37 giorni di positività e un ricovero all'ospedale Spallanzani per il contagio nel focolaio della Nazionale, di cui è da poco membro dello staff di Ma ...Tredici giorni fa, l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale Lazzaro Spallanzani e ha fatto ritorno a casa. Il ricovero si è reso necessario per scongiurare complicazio ...