Daydreamer anticipazioni 27 aprile: Can e Sanem sempre più lontani (Di lunedì 26 aprile 2021) Mentre Sanem cerca disperatamente di far ritornare la memoria a Can, aumenta la distanza tra i due. Mevkibe prepara una pozione magica da far bere al fotografo. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 aprile 2021) Mentrecerca disperatamente di far ritornare la memoria a Can, aumenta la distanza tra i due. Mevkibe prepara una pozione magica da far bere al fotografo. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 26 aprile: ritorno alla Fikri Harika per amore di Can #daydreamer #anticipazioni… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 aprile 2021: viaggio nel passato per Can e Sanem… - Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dal 26 al 30 aprile: Sanem cerca di far tornare la memoria a Can, ma invano - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni il tentativo disperato di Sanem: ma Can non risponde - #Daydreamer #anticipazioni… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 27 aprile: Deren e Bulut escono di scena - #DayDreamer #Sogno… -