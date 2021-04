“Da noi… A ruota libera”, Francesca Fialdini fa “arrabbiare” Carlo Conti: lui lascia lo studio (Di lunedì 26 aprile 2021) Ospite di Francesca Fialdini al programma pomeridiano della domenica di Raiuno, “Da noi… A ruota libera”, il conduttore toscano Carlo Conti, che qualche giorno fa aveva concesso un’intervista a Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Il mattatore sta “promuovendo”, infatti, la sua nuova creatura, “Top Dieci”, la trasmissione che va in onda ogni venerdì sera. Un format che aveva riscosso successo anche durante il primo lockdown. leggi anche l’articolo —> Marisa Laurito e il dietro le quinte con Alain Delon: «Bellissimo, ma che sporcaccione» Carlo Conti Francesca Fialdini botta e risposta a “Da noi… A ruota libera”: lui si alza e se ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Ospite dial programma pomeridiano della domenica di Raiuno, “Da”, il conduttore toscano, che qualche giorno fa aveva concesso un’intervista a Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Il mattatore sta “promuovendo”, infatti, la sua nuova creatura, “Top Dieci”, la trasmissione che va in onda ogni venerdì sera. Un format che aveva riscosso successo anche durante il primo lockdown. leggi anche l’articolo —> Marisa Laurito e il dietro le quinte con Alain Delon: «Bellissimo, ma che sporcaccione»botta e risposta a “Da”: lui si alza e se ...

Advertising

MediasetPlay : Dayane con noi a ruota libera! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed… - infoitcultura : Domenica 25 aprile 2021: ospiti Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, Domenica Live e Che Tempo Che Fa - infoitcultura : Da noi a ruota libera ospiti 25 aprile: chi ci sarà da Francesca Fialdini - infoitcultura : Domenica In e Da Noi a ruota Libera gli ospiti di domenica 25 aprile su Rai 1 - infoitcultura : Da noi…a ruota libera, anticipazioni e ospiti di domenica 25 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota 'Da noi...a ruota libera' su Rai1 RAI - Radiotelevisione Italiana