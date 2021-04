Covid | tracce del virus nei supermercati su pos e carrelli | 18 tamponi positivi e 12 attività chiuse dai carabinieri dei Nas – Video

(Di lunedì 26 aprile 2021) Carenze igieniche, strutturali e di conservazione degli alimenti in diversid’Italia, tanto che su alcuni dis, una volta effettuati idi controllo, sono state trovatedi. Questo è quanto emerso dai controlli deidel Nucleo Antisofisticazioni e Sanità in almeno 18, volti a verificare le misure di sanificazione di ambienti e attrezzature per scongiurare il rischio dei contagi. I Nas hanno eseguitoantisulle superfici di maggiore contatto coi clienti dei, come pos,, cestini e tastierine del bancomat, trovando in almeno 18 casi su 1060di materiale ...

Il Sole 24 ORE

Ispezionati 981 esercizi commerciali tra quelli di maggiore afflusso, irregolarità in 173. Controlli in tutta Italia Nas nei supermercati d'Italia, trovatedisu pos, carrelli, ma anche bilance e superfici . Nell'ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la ...In India per il quinto giorno consecutivo si registrano più 300mila nuovi contagi di. 26 apr 10:29 Nas in supermercati,di virus sui Pos I carabinieri Nas hanno condotto una campagna di ...Nell’ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ...COSENZA – “Gli indici che misurano i livelli di impoverimento, aggravati dalla pandemia, ci dicono che il territorio cosentino rischia l’estinzione lavorativa e sociale e che l’enorme divario che sta ...