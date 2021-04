Covid, sostanziale calo dei casi positivi oggi in Abruzzo e un solo decesso (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70615* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 97 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 88 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2377 (si tratta di una 87enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 59181 dimessi/guariti (+183 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70615* ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 97 nuovi(di età compresa tra 1 e 88 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) Icon età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2377 (si tratta di una 87enne della provincia di Teramo). Nel numero deisono compresi anche 59181 dimessi/guariti (+183 rispetto a ieri). Gli attualmentein ...

Advertising

valfromrome : @Misellla1 @mbx1900 Ovvio, ma il Covid sta aggravando in maniera sostanziale tutto. Perché negare o sminuire l'impa… - francescorza : @manginobrioches Il Covid ce lo sta dicendo forte e chiaro. Ma noi non vogliamo sentire. Si parla di tutto ma nessu… - DavidG__ : RT @FelipeKarmelo: @TitusImperator_ @DavidG__ Sì ma tutto questo è possibile solo con la PAURA. Il covid serve a questo. E badate bene cons… - AlessioPessott : @Baldor28714391 @cdetommasi @pulcetto E siamo d'accordo. Io non ho scritto che 'voglio il covid' ho scritto che '… - FelipeKarmelo : @TitusImperator_ @DavidG__ Sì ma tutto questo è possibile solo con la PAURA. Il covid serve a questo. E badate bene… -