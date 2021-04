Covid, in 24 ore 8.444 nuovi casi e 301 morti (Di lunedì 26 aprile 2021) I nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore sono risultati in Italia 8.444 con 301 decessi e un tasso di positività salito al 5,8%. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Idi infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore sono risultati in Italia 8.444 con 301 decessi e un tasso di positività salito al 5,8%. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - RobertoBurioni : 122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo un tampone PCR negativo. Nonostante questo a bordo parte un f… - RobertoBurioni : Leggo che si consentirebbe libertà a chi ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti per prevenire il COVID. E'… - Tranviereincaz1 : RT @Misurelli77: India travolta dal Covid(Variante Indiana): ancora oltre 300mila contagi in 24 ore Bruciano i morti per Strada Tranquilli… - GiaPettinelli : Covid: Veneto, +535 contagi e 10 decessi in 24 ore - Veneto - -