Covid: Guzzetta, 'a cena fino alle 22 o a casa a quell'ora? Serve chiarimento Draghi' (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – In secondo luogo, il Dpcm del 2 marzo 2021 "che continua ad applicarsi nella misura in cui non sia derogato da un decreto legge, prevedeva già che i servizi di ristorazione potessero essere erogati fino alle 22 per l'attività d'asporto. Dunque il problema di cui si discute oggi, si poneva prima e sarebbe irrazionale consentire fino alle 22 l'asporto e non la cena perché asportare sarebbe più permissivo di cenare". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

