Coronavirus, quando finirà: Bill Gates fissa la data. (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Coronavirus, con tutte le restrizioni a esso correlate, ha una data di scadenza: secondo Bill Gates il mondo “tornerà alla normalità entro la fine del 2022”. Il miliardario fondatore di Microsoft ne ha parlato a SkyNews, sottolineando che Regno Unito e Stati Uniti dovrebbero aiutare le nazioni in cui la campagna vaccinale va a rilento “per sollevare il resto del mondo dalla pandemia”. Tuttavia, ed è questo l’avvertimento di Gates, il mondo deve imparare dagli errori commessi così da essere preparato ad affrontare le sfide future. “Alcuni dei paesi ricchi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, già quest’estate raggiungeranno livelli di vaccinazione elevati”, ha detto Bill Gates. Il filantropo ha poi aggiunto che “magari non avremo debellato il virus, ma saremo in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Il, con tutte le restrizioni a esso correlate, ha unadi scadenza: secondoil mondo “tornerà alla normalità entro la fine del 2022”. Il miliardario fondatore di Microsoft ne ha parlato a SkyNews, sottolineando che Regno Unito e Stati Uniti dovrebbero aiutare le nazioni in cui la campagna vaccinale va a rilento “per sollevare il resto del mondo dalla pandemia”. Tuttavia, ed è questo l’avvertimento di, il mondo deve imparare dagli errori commessi così da essere preparato ad affrontare le sfide future. “Alcuni dei paesi ricchi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, già quest’estate raggiungeranno livelli di vaccinazione elevati”, ha detto. Il filantropo ha poi aggiunto che “magari non avremo debellato il virus, ma saremo in ...

