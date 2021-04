Coprifuoco, Zingaretti: “Raccolta firme Lega inaccettabile” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno in cui in Italia torna la zona gialla e, con lei, le riaperture di ristoranti e bar all’aperto, non si placa la polemica sul Coprifuoco e la Raccolta firme contro il provvedimento da parte della Lega di Matteo Salvini. Ad attaccare il leghista è l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, oggi ospite di Rainews24. “Per me – spiega – l’orario del Coprifuoco va valutato in una strategia completa, se il governo decide per le 22 è inaccettabile che una parte del governo raccolga le firme contro quello che decide il governo”. “Non solo – continua Zingaretti – concordo con Letta, segnalo che non è corretto, mina la credibilità di chi lo fa”, dice ancora rivolto a Salvini. Per Zingaretti, “la Lega è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno in cui in Italia torna la zona gialla e, con lei, le riaperture di ristoranti e bar all’aperto, non si placa la polemica sule lacontro il provvedimento da parte delladi Matteo Salvini. Ad attaccare il leghista è l’ex segretario del Pd Nicola, oggi ospite di Rainews24. “Per me – spiega – l’orario delva valutato in una strategia completa, se il governo decide per le 22 èche una parte del governo raccolga lecontro quello che decide il governo”. “Non solo – continua– concordo con Letta, segnalo che non è corretto, mina la credibilità di chi lo fa”, dice ancora rivolto a Salvini. Per, “laè ...

