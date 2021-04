Chloé Zhao fa la storia: è la prima donna asiatica a vincere e la seconda regista da Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Chloé Zhao ha fatto la storia. La regista è la prima donna di origini asiatiche a vincere l’Oscar con il film Nomadland ed è la seconda a ritirare l’ambito premio per la migliore regia agli Academy Awards dopo Kathryn Bigelow, che si portò a casa la statuetta nel 2010 per The Hurt Locker. Zhao è stata anche la prima donna a ottenere quattro nomination agli Oscar in un solo anno, nelle categorie Miglior montaggio cinematografico, Miglior sceneggiatura adattata, Miglior regista e Miglior film. “Ultimamente ho pensato parecchio a come si fa ad andare avanti quando le cose si fanno difficili. Quando ero piccola, in Cina, con mio papà recitavamo a memoria ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021)ha fatto la. Laè ladi origini asiatiche al’con il film Nomadland ed è laa ritirare l’ambito premio per la migliore regia agli Academy Awards dopo Kathryn Bigelow, che si portò a casa la statuetta nel 2010 per The Hurt Locker.è stata anche laa ottenere quattro nomination agliin un solo anno, nelle categorie Miglior montaggio cinematografico, Miglior sceneggiatura adattata, Migliore Miglior film. “Ultimamente ho pensato parecchio a come si fa ad andare avanti quando le cose si fanno difficili. Quando ero piccola, in Cina, con mio papà recitavamo a memoria ...

