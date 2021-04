“C’è un terzo incomodo (famoso)”. Can Yaman e Diletta Leotta, la bomba dietro la crisi: “Sono stati insieme in un hotel” (Di lunedì 26 aprile 2021) La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta è diventata quasi una soap opera. Ogni giorno che passa escono fuori notizie nuove sulla coppia vip. Voci sempre più insistenti riferiscono che i due si sarebbero ormai lasciati, anche se non Sono arrivate conferme ufficiali. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto a questa relazione sentimentale, nata secondo i malpensanti solo per accrescere la loro notorietà. Nelle ultime ore è spuntato un altro retroscena, decisamente più clamoroso. In attesa che l’attore turco e la conduttrice televisiva battano un colpo, il ben informato sito ‘Dagospia’ ha sganciato la bomba. Quest’ultima è esplosa prepotentemente e cambierebbe tutti gli scenari. Era davvero impensabile immaginare una cosa del genere, invece tra Can e Diletta si sarebbe ‘intromesso’ il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) La storia tra Canè diventata quasi una soap opera. Ogni giorno che passa escono fuori notizie nuove sulla coppia vip. Voci sempre più insistenti riferiscono che i due si sarebbero ormai lasciati, anche se nonarrivate conferme ufficiali. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto a questa relazione sentimentale, nata secondo i malpensanti solo per accrescere la loro notorietà. Nelle ultime ore è spuntato un altro retroscena, decisamente più clamoroso. In attesa che l’attore turco e la conduttrice televisiva battano un colpo, il ben informato sito ‘Dagospia’ ha sganciato la. Quest’ultima è esplosa prepotentemente e cambierebbe tutti gli scenari. Era davvero impensabile immaginare una cosa del genere, invece tra Can esi sarebbe ‘intromesso’ il ...

