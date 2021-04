Call of Duty Vanguard salterà il 2021? Ancora rumor sul prossimo gioco della serie (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni anno, si parla di un nuovo Call of Duty nei mesi primaverili per prepararsi al suo arrivo nella seconda parte dell'anno. Tuttavia, sembra proprio che nel 2021 non vedremo un nuovo COD a causa di alcuni problemi tecnici. Il prossimo capitolo della saga il cui nome in codice è per il momento "Call of Duty Vanguard" sta probabilmente affrontando problemi di sviluppo come annunciato su Twitter da un affidabile insider di nome MW2 OG, noto per la sua accuratezza sulle fughe di notizie riguardanti la serie Activision: "Non esiste Ancora una data di uscita certa per Vanguard. Non è stata Ancora presa una decisione definitiva sulla sua uscita ed è "possibile" che quest'anno non ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni anno, si parla di un nuovoofnei mesi primaverili per prepararsi al suo arrivo nella seconda parte dell'anno. Tuttavia, sembra proprio che nelnon vedremo un nuovo COD a causa di alcuni problemi tecnici. Ilcapitolosaga il cui nome in codice è per il momento "of" sta probabilmente affrontando problemi di sviluppo come annunciato su Twitter da un affidabile insider di nome MW2 OG, noto per la sua accuratezza sulle fughe di notizie riguardanti laActivision: "Non esisteuna data di uscita certa per. Non è statapresa una decisione definitiva sulla sua uscita ed è "possibile" che quest'anno non ...

