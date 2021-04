Calciomercato Milan | rinnovo Donnarumma e indagine Ibra | Arriva l’annuncio

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - CMercatoNews : ???? #Milan, il direttore tecnico fa il punto su #Donnarumma e #Ibrahimovic - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Ecco il comunicato Ora è ufficiale: Folarin Balogun non giocherà con la maglia del. Il giovane attaccante americano classe 2001, continuerà a difendere i colori dell' Arsenal. Il calciatore è ...Il capitano è al centro di diversi rumors die la sua permanenza in rossonero non è ... Cifre che sembrano dunque allontanare il capitano dal. Difficile se non impossibile, invece, ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan news, cifre e accordo per il nuovo acquisto. Calciomercato Milan, Navas rinnova con il PSG: si avvicina la firma di Donnarumma. Con il rinnovo di Keylor Navas con ...26 Aprile 2021. Il Psg si tira fuori dalla corsa al giocatore: restano solo i rossoneri e la Juventus. Il Paris Saint Germain nella giornata di lunedì si è tirato definitivamente fuori dalla corsa per ...