Bari, giudice arrestato: trovati altri 4mila euro in casa del Gip. Sequestrate carte e pc in studio avvocato. Domani l'interrogatorio (Di lunedì 26 aprile 2021) Bari - altri 4.000 euro in contanti sono stati trovati nell'abitazione del gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis nel corso della perquisizione di sabato scorso, compiuta contestualmente al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 aprile 2021)4.000in contanti sono statinell'abitazione del gip del Tribunale diGiuseppe De Benedictis nel corso della perquisizione di sabato scorso, compiuta contestualmente al ...

Advertising

petergomezblog : Bari, gip De Benedictis arrestato – L’esponente del clan: “Ho speso 30mila euro e mi sono comprato il giudice” | L’… - repubblica : ?? Bari, arrestati giudice e avvocato in indagine su mazzette in cambio di sentenze favorevoli - Nicola23453287 : RT @francescatotolo: Arrestato il giudice di Bari Giuseppe de Benedictis che definì #Quattrocchi un mercenario: “6mila euro per scarcerare… - ilbarone1967 : RT @francescatotolo: Arrestato il giudice di Bari Giuseppe de Benedictis che definì #Quattrocchi un mercenario: “6mila euro per scarcerare… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Arrestato il giudice di Bari Giuseppe de Benedictis che definì #Quattrocchi un mercenario: “6mila euro per scarcerare… -