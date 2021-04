AstraZeneca, Ue fa causa: “Avviata azione legale” (Di lunedì 26 aprile 2021) AstraZeneca, parte la causa Ue per i ritardi e i tagli nelle consegne del vaccino anti Covid. La Commissione Europea “ha avviato venerdì scorso un’azione legale nei confronti di AstraZeneca, sulla base della violazione dell’accordo di acquisto anticipato”. Ne dà notizia durante il briefing con la stampa a Bruxelles il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker. “I termini del contratto – continua de Keersmaecker – non sono stati rispettati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna puntuali delle dosi”. “Quello che conta per noi è che vogliamo assicurarci che ci sia una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi, cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021), parte laUe per i ritardi e i tagli nelle consegne del vaccino anti Covid. La Commissione Europea “ha avviato venerdì scorso un’nei confronti di, sulla base della violdell’accordo di acquisto anticipato”. Ne dà notizia durante il briefing con la stampa a Bruxelles il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker. “I termini del contratto – continua de Keersmaecker – non sono stati rispettati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna puntuali delle dosi”. “Quello che conta per noi è che vogliamo assicurarci che ci sia una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi, cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto. La ...

