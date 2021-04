Assessore Lazio, indagine epidemiologica su comunità sikh (Di lunedì 26 aprile 2021) "E' in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità sikh. I test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "E' in corso a Latina una vastanei confronti della. I test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti". ...

Ultime Notizie dalla rete : Assessore Lazio Assessore Lazio, indagine epidemiologica su comunità sikh Lo comunica l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "C'è la massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione ...

Virus nel Lazio, meno nuovi casi con meno tamponi (964), aumentano i decessi (44). Roma, 536 contagi Osserva l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: "Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è all' 8 per cento,...

