Arte | all’asta a New York un Van Gogh del periodo di Arles

New York, 26 apr. – (Adnkronos) – Va all'asta un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo "Le pont de Trinquetaille", un olio su tela di 65 x 81 cm, che l'artista olandese dipinse nel giugno 1888, durante il suo soggiorno ad Arles, in Provenza, nel sud della Francia. Sarà offerto da Christie's a New York il prossimo 13 maggio con una stima di 25 – 35 milioni di dollari.

