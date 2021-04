Akash Kumar sbotta durante Domenica Live e parte con la querela (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata di ieri di Domenica Live si è parlato di un argomento che mai nessuno, prima di allora, aveva osato toccare: gli occhi azzurri di Akash Kumar. Battute a parte, infatti, continua a impazzare la polemica sull’ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, reo di aver sottoposto i propri bulbi oculari a un’operazione per renderli decisamente più chiari. Sono settimane, ormai, che nel salotto della Domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso si parla del presunto intervento agli occhi del modello in questione. Dopo essere stato protagonista di una lite con Tommazo Zorzi, dove però non c’entrava il suo colore degli occhi, Akash nella diretta del 25 aprile 2021 ha subito gravi accuse da parte di una ragazza, e sua ex ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata di ieri disi è parlato di un argomento che mai nessuno, prima di allora, aveva osato toccare: gli occhi azzurri di. Battute a, infatti, continua a impazzare la polemica sull’ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, reo di aver sottoposto i propri bulbi oculari a un’operazione per renderli decisamente più chiari. Sono settimane, ormai, che nel salotto dellapomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso si parla del presunto intervento agli occhi del modello in questione. Dopo essere stato protagonista di una lite con Tommazo Zorzi, dove però non c’entrava il suo colore degli occhi,nella diretta del 25 aprile 2021 ha subito gravi accuse dadi una ragazza, e sua ex ...

