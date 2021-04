Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021)DEL 25 APRILEORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON VIA DI PRATICA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DI CASTELNO E VIA ARNO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE PER URGENTI VERIFICHE TECNICHE, DALLE ORE 22:00 DEI GIORNI 26 E 27 APRILE, SULL’AUTOSTRADA A24, VERRA’ CHIUSA LA TRATTA ...