Ucciso per un parcheggio, l’addio di moglie e figlie a Maurizio: “Una sola pugnalata ha trafitto quattro cuori” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Come è possibile che una sola pugnalata abbia trafitto quattro cuori”. Questo il manifesto funebre affisso all’ingresso della chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata, dove si sono svolti i funerali di Maurizio Cerrato, il sessantunenne Ucciso lunedì sera al culmine di un’aggressione, la moglie Tania Sorrentino e le figlie Maria Adriana e Andrea Sveva, per dire addio all’uomo, ammazzato per avere difeso la figlia maggiore di 20 anni. ‘Che il silenzio delle persone che si sono voltate da un’altra parte, abbia reso queste ferite non rimarginabili. Il dolore che ci porteremo dentro tutta la vita sara’ alleviato solo dal ricordo del tuo amore immenso”. ‘Cercheremo – è scritto ancora – in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Come è possibile che unaabbia”. Questo il manifesto funebre affisso all’ingresso della chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata, dove si sono svolti i funerali diCerrato, il sessantunennelunedì sera al culmine di un’aggressione, laTania Sorrentino e leMaria Adriana e Andrea Sveva, per dire addio all’uomo, ammazzato per avere difeso la figlia maggiore di 20 anni. ‘Che il silenzio delle persone che si sono voltate da un’altra parte, abbia reso queste ferite non rimarginabili. Il dolore che ci porteremo dentro tutta la vita sara’ alleviato solo dal ricordo del tuo amore immenso”. ‘Cercheremo – è scritto ancora – in ...

Advertising

matteosalvinimi : Terrorismo islamista, altro sangue innocente versato per mano di un uomo entrato da clandestino: a #Rambouillet (Pa… - fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - LegaSalvini : CRISTINA POZZI, CHE NEL 1981 PERSE TUTTA LA FAMIGLIA IN AUTO CON GRILLO, PARLA PER LA PRIMA VOLTA: 'HA UCCISO LA MI… - vinoalvino : RT @AlessandroCere7: Sono migliaia le persone riunite a #Parigi per manifestare contro la sentenza che scagiona l’islamista Traore che ha… - Fede_Spera86 : RT @AlessandroCere7: Sono migliaia le persone riunite a #Parigi per manifestare contro la sentenza che scagiona l’islamista Traore che ha… -